D'Partie tëscht Manchester City a dem PSG vun 21.00 Auer u live um RTL ZWEE, op RTL.lu an op der App.

En Dënschdeg den Owend spillt Manchester City säi Réckmatch géint Paris Saint Germain. No der 2:1 Victoire vu den Englänner am Stade de France duerch Goaler vum Ryhad Mahrez a Kevin De Bruyne hunn d’Citizens eng gutt Ausgangspositioun fir de Retourmatch. Allerdéngs huet de PSG de Weekend hir Partie am Championnat gewonnen a rees dowéinst mat vill Confiance op Manchester.



Presentatioun a Commentaire: Jeff Kettenmeyer a Paul Philipp.

Sender: RTL ZWEE

Ufank vun der Emissioun : 20h45

Ufank vum Match: 21h00

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 23h15

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vum RTL ZWEE.

Liveticker vu PSG géint Manchester City

Resultater