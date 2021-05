Den Exekutivcomité vun der Europäescher Futtball-Unioun huet en Dënschdeg entscheet, de Kader fir d'Europameeschterschaft opzestocken.

Amplaz 23 Spiller dierfen der elo 26 am Kader opgeholl ginn. Domat soll verhënnert ginn, dass eng Ekipp wéinst Quarantän-Moossname bei enger Partie net untriede kann.

Dës Neierung betrëfft allerdéngs nëmmen de gesamten Turnéier an net déi eenzel Partien. Do sinn der weiderhi just 23 erlaabt, déi aner 3 musse wärenddeem op der Tribün sëtzen. Ausserdeem sinn 3 Golkippen am 23er-Kader fir all eenzele Match obligatoresch.

Bis den 1. Juni mussen alleguerten d'Trainer matgedeelt hunn, wéi eng zousätzlech Spiller mat op d'Europameeschterschaft dierfen. Sollt sech ee vun de Sportler am Viraus schwéier blesséieren, kann deen nach bis kuerz virum éischte Spill duerch en aneren ausgetosch ginn. Och am Fall vun enger Coronainfektioun oder Quarantän-Moossnam kënnen nach Spiller ausgewiesselt ginn. Golkippe kënnen esouguer nach wärend dem Turnéier ersat ginn.