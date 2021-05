De Startrainer Jose Mourinho huet nëmmen zwou Wochen no senger Entloossung bei Tottenham Hotspur een neie Veräin fonnt.

De Jose Mourinho iwwerhëlt déi nächst Saison den italieneschen Traditiounsveräin AS Roum. De Portugis, dee scho vun 2008 bis 2010 mat Inter Mailand an der Serie A geschafft an den Triple gewonnen hat, gëtt Successeur vum Paulo Fonseca.

De Mourinho huet ee Kontrakt bis 2024 ënnerschriwwen.