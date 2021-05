D'Partie tëscht Chelsea a Real Madrid vun 21.00 Auer u live um RTL ZWEE, op RTL.lu an op der App.

Um Mëttwochowend kënnt et zum Retourmatch tëschent Chelsea London a Real Madrid. Nom 1:1 Remis am Allersmatch ginn d’Englänner liicht favoriséiert an dës Partie.

Presentatioun a Commentaire: Tim Hensgen a Paul Philipp.

Sender: RTL ZWEE

Ufank vun der Emissioun : 20h45

Ufank vum Match: 21h00

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 23h15

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vum RTL ZWEE

Liveticker vu Chelsea géint Real Madrid

