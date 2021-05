Iwwerraschend däitlech verléiert Wolz mat 1:5 zu Péiteng an Munneref an Hamm Benfica deele sech d'Punkten mat engem 0:0.

An der BGL Ligue goufen um Mëttwoch zwee Nodrosmatcher vum 18. an 22. Spilldag ausgedroen. Bei Wolz leeft et no der Coronabedéngter Paus weider net ronn a verléieren däitlech géint den Titus Péiteng. Duerch Goler vum Gashi, Kerger an 3 mol Rofrigues da Cruz wënnt den Titus mat 5:1. Fir Péiteng konnt de Philipps markéieren. Am Kellerduell tëscht Munneref an Hamm Benfica si keng Goler gefall an esou kréie béid Ekippen e Punkt.

