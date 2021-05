No enger staarker Leeschtung wënnt Chelsea London mat 2:0 géint de Real Madrid an trëfft an der Finall op Manchester City.

Real Madrid war zwar déi Ekipp mat méi Ballbesëtz mee aus dësem hu se net vill gemaach an Chelsea war déi vill méi geféierlech Ekipp. No der Féierung duerch de Werner huet Chelsea no der Paus 4 grouss Chance leie gelooss. An der 85. Minutt gouf et dunn awer d'Erléisung wéi de Mount eng Chance fir den 2:0 konnt notzen. Chelsea wënnt domadder verdéngt géint Real Madrid.

Nom 1:1 am Allersmatch steet Chelsea London domadder an der Finall an trëfft do op Manchester City déi sech an der zweeter Halleffinall géint Paräis duerchsetze konnten. D'Finall gëtt den 29. Mee zu Istanbul am Atatürk Olympiastadion gespillt.

De Resumé vum Match

Chelsea London - Real Madrid 2:0

1:0 Werner (28.'), 2:0 Mount (85.')

Nom 1:1 am Allermatch war am Réckmatch nach alles op a béid Ekippen haten natierlech dat grousst Ziil an d'Finall vun der Champions League ze kommen.

Vun der éischter Minutt un war et Real Madrid déi méi Ballbesëtz haten mee et hat bësse gedauert bis et déi éischt gutt Chance am Match gouf. An der 18. Minutt war et dann de Werner deen de Ball no enger Pass vum Chillwell an de Gol geschoss huet mee e stoung am Abseits. No 26 Minutten war et dann de Benzema deen de Ball an de laangen Eck schéisse wollt mee de Mendy huet de Ball mat enger ganz staarker Parade ëm de Potto gelenkt. Nëmmen 2 Minutten drop ass dann den 1:0 fir Chelsea gefall. No Pass vum Kanté huet den Havertz de Ball op d'Lat gelobt an dono huet de Werner de Ball just missen iwwert d'Linn käppen.

An der 35. Minutt huet de Mendy nees eng staark Parade gewisen wéi en e Kappball vum Benzema paréiert huet. Sos hat sech Real Madrid awer schwéier gedoen fir gutt Chancen eraus ze spillen.

Bescht Zeenen aus der 1. Hallschent Real Madrid hat zwar méi Ballbesëtz mee hu sech awer schwéier gedoen vill gutt Chancen eraus ze spillen. Chelsea konnt duerch de Werner a Féierung goen.

No der Paus ass Chelsea richteg gutt aus der Kabinn komm mee hunn direkt e puer grouss Chancen leie gelooss. An der 47. Minutt huet den Havertz de Ball op d'Lat gekäppt, an der 53. Minutt war et de Mount deen de Ball aus 9 Meter iwwert de Gol geschoss huet, an der 59. Minutt war et nees den Havertz deen am 1 géint 1 géint de Courtois de Kierzeren gezunn huet an an der 66. Minutt konnt de Kanté eng grouss Chance eleng virum Courtois net notzen. Dëst huet dann och kloer gewisen wien déi besser Ekipp war. De Real huet sech weider schwéier gedoen an der Kreatioun vu gudde Golchancen.

An der 85. Minutt war et dann awer de Mount deen den 2:0 konnt schéissen. De Kanté huet e Ball gutt anticipéiert, huet de Ball op de Pulisic eraus ginn an deen huet an der Mëtt de fräie Mount fonnt.

Domadder gewënnt Chelsea kloer verdéngt mat 2:0 a steet an der Finall vun der Champions League.

Bescht Zeenen aus der 2. Hallschent No der Paus huet Chelsea direkt 4 grouss Chancen verginn. An der 85. Minutt huet de Mount fir d'Erléisung gesuergt.

All d'Resultater am Iwwerbléck

