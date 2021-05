Den Olivier Thill konnt den 1:0 markéieren. Um Enn spillt Poltava 1:1 géint Desna. De Sebastien Thill steet an der Finall vun der Coupe a Moldawien.

An der éischter Ukrainescher Liga ass den Olivier Thill mat Poltava op Desna getraff. Den Olivier Thill konnt mat sengem 2. Gol vun dëser Saison seng Ekipp a Féierung bréngen mee de Match ass mat 1:1 op en Enn gaangen.

An der nämlechter Divisioun spillt Dynamo Kiew 0:0 géint Mariupol. De Gerson Rodrigues gouf an der 75. Minutt agewiesselt. Dynamo Kiew ass io scho Meeschter an der Ukraine.

An der Coupe a Moldawien konnt sech de Sebastien Thill mat Sheriff Tiraspol fir d'Finall qualifizéieren. Mat 3:1 konnten se géint Petroclub an der Halleffinall gewannen. De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf fir déi zweet Hallschent agewiesselt.

An der 3. däitscher Liga verléiert de Maurice Deville mat Saarbécken mat 0:3 géint Magdeburg. De Lëtzebuerger gouf an der 33. Minutt fir de blesséierten Zellner agewiesselt. Saarbrécken steet an der Tabell mat 55 Punkten op der 5. Plaz.