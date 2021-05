Dëse Weekend ginn am Handball bei den Häre souwuel d'Halleffinalle wéi och d'Finall vun der Coupe gespillt.

Am Tour vun de leschte 4 spillt Bierchem géint Esch an d'Red Boys kritt et mat Käerjeng ze dinn.

Handball Final 4 / Reportage Rich Simon

Wann een Tabell vum Championnat kuckt, da kéint een deene Käerjenger an dësem Match d'Favoritteroll zouspillen. Fir den Alen Zekan vun der Red Boys gëllt dat awer net. D'Coupe soll nämlech mol nees eng Kéier op Déifferdeng kommen.

Mir schwätze schonns méi laang vun där Coupe. Lo ass d'Chance do. Mir sinn an der Halleffinall, dann d'Finall. Eis Spiller kommen zeréck déi a Quarantän waren. D'Chance ass do. Mir hunn och déi leschte Matcher géint Esch a Käerjeng gutt gespillt.

An der Partie tëscht Esch a Bierchem geet d'Favoritteroll un déi Escher. Fir de Réiserbänner Dany Scholten soll een d'Rechnung awer net ouni de Wiert maachen.

Mir spille géint déi beschten Ekipp aus dem Land, déi éischt sinn. Aner Ekippen hunn awer gewise, dass ee géint si ka gewannen. Dat wëlle mir och beweisen. Mir gi voll motivéiert an d'Coque a mir wëllen dee Match gewannen.

Den Escher Martin Müller ass och der Meenung, dass seng Ekipp alles muss ginn, fir dass et mat der Coupe dëst Joer klappt.

Do musse mir déi leschten Aggressivitéit an Engagement weisen. Et sinn zwee Matcher hannertenee, wa mir d'Halleffinall sollte gewannen. Dat erënnert mech e bëssen un déi éischt Halleffinall, déi ech gespillt hunn. Et gëtt schwéier, et ass een neie Modus, mä mir hunn d'Ekipp, fir et ze packen.

D'Halleffinalle ginn um Samschdeg gespillt an d'Final ass da schonns fir e Sonndeg programméiert.