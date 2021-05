„Nikita“: Dat ass de Numm vun der schwéierster Voie, déi et hei am Land gëtt.

An den Jay Hoffmann ass den éischte Lëtzebuerger Klëmmer, dee se gepackt huet a gëtt domat den éischte Lëtzebuerger, deen an deem Niveau bis ewell geklommen ass.

Nikita zu Bäerdref

An der Wanterbaach zu Bäerdref ginn et net vill Routen am 8er Schwieregkeetsgrad an 1990 gouf déi schwéierst Voie hei am Land, nämlech d'„Nikita“, vum Jacques Welter opgemaach, respektiv equipéiert. Et huet dunn awer 22 Joer gebraucht, ier den éischte Klëmmer se duerchgeklommen ass an dat war den däitsche Simon Plum.

Zanterhier ginn et net vill Leit, déi se widderholl hunn. Vum 1. Mee 2021 u konnt sech den Jay Hoffmann awer dozou zielen.

Scho lescht Joer huet den 23 Joer jonke Klëmmer e puer Versich an der Voie gemaach, ma hien ass meeschtens beim zweete Crux (eng schwéier Plaz) gefall. Alles an allem confirméiert de Klëmmer, dass et hie knapp 18 Versich kascht huet, iert hien do uewe war.

„Ech hat e gudde Flow deen Dag. Ech hat net domat gerechent, se ze klammen, mä ech war roueg am Kapp a konnt se dunn duerchklammen“ sou den Jay Hoffmann.

Stäerkste Lëtzebuerger um Fiels

Den Jay Hoffmann huet virun 7 Joer beim Boulder Klub Lëtzebuerg mam Boulderen ugefaangen. Mat 1,76 Meter an 63 Kilogramm hat hie vun Ufank un déi ideal Viraussetzunge fir de Sport, ma dat eleng geet net duer. Et si seng mental Stäerkt a seng Determinatioun, duerch déi hie sech konnt an der Sportaart profiléieren.

Den Duerchbroch hat den Jay Hoffmann 2017 am Boulderen. Do huet hien an Däitschland „The Green Mile“ eng (fb)8a gepackt (n.d.l.r. „fb“ steet fir Fontainebleau, eng kleng Stad südlech vu Paräis, wou d'Originne vum Boulder-Sport leien).

2018 dunn eng fb8a+ „Die Unendliche Geschicht I“, dat am Schwäizer Boulder-Paradäis Magic Wood.

2019 konnt hien dunn och zu Magic Wood als éischte Lëtzebuerger bis ewell mam „The Dark Sakai“ eng fb8b boulderen.

Lëtzebuerger Klamm-Geschicht

2006 war de Jean-Marc Winckel mat „Hasta la vista gringo“ eng 8b zu Bäerdref an der Wanterbaach geklommen. 2009 ass den Noé Berger eng Kombi-Route „Terminator“ am Niveau 8b+, och zu Bäerdref, geklommen. De Jerry Medernach an den Jean-Marc Winckel hunn alle béid och “Terminator” 8b+ geklommen.

Duerno gouf et eng ganz laang Duuscht-Streck, bis mol nees ee Lëtzebuerger an deem Niveau geklommen ass. Dat war 2020 den Anselm Geimer mat enger 8b+ am däitsche Frankenjura an Enn d'lescht Joer huet och den Mika Welter eng 8b+ a Spuenien gepackt.