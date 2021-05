E Mëttwoch goufen Ouverturen am Sport annoncéiert. Ënnert anerem gëtt de Huis clos opgehuewen.

Esou däerfen deemnächst nees bis zu 1.000 Spectateuren eng sportlech Manifestatioun kucke goen. Dat ass eng Mesure, fir esou lues awer sécher nees bei d'Normalitéit zeréckzekommen. An dat ass och dat, wat de President vum COSL, den André Hoffmann, begréisst huet.

André Hoffmann iwwer Lockerungen/Reportage Rich Simon

"An dat ouni eng Extrawurscht ze kréien, mee am Gesamt-Bestriewe vun der Regierung, fir Lockerungen ze kréien. Wann een do gesäit, wat annoncéiert ass, ass bestëmmt flott, dass nees Zuschauer däerfen dobäi sinn. Dat ass gutt fir déi finanziell Situatioun vun de Clibb an et mécht de Sport generell nees méi interessant."

Och am Jugendberäich goufe Lockerungen annoncéiert. Déi huet de Premier Xavier Bettel awer nach relativ vag gehalen.

"Woubäi mir nach net ganz genau wëssen, wat dat heescht. Wat d'Piscinne betrëfft, net méi esou stuer no Couloiren ze fueren. Dat erlaabt et och, am Breedesport bësse virunzekommen. Trainingen zu 4 ouni Distanzreegel ze maachen, ass och hëllefräich. Par Rapport zu deenen 2 virdrun."

Bei deenen Ouverturen, déi e Mëttwoch fir de Sport annoncéiert goufen, ass awer eppes, wat den André Hoffmann vermësst an dat hannerléisst ee gewëssene Bemol.

"Et schéngt esou, wéi wann de Spillbetrib, ausser deenen éischten Niveaue bei de Senioren, nach ëmmer net däerfe stattfannen. Domadder kann d'Jugend nach ëmmer net am Spillbetrib funktionéieren. Wann déi Jonk hir Traininge schonns normal kéinten ofhalen, wier dat awer schonns hëllefräich."

Den André Hoffmann huet och nach gesot, dass ee muss ofwaarden, bis de ganze Gesetzestext um Dësch läit, fir sech ee komplett Bild ze maachen.