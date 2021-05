Eng Aktioun, bei där e ganze Lycée Sue fir de gudden Zweck sammelt, fir duerch hir ONG verschidden humanitär Projeten weltwäit ze ënnerstëtzen.

Fir déi ambitionéiert 9.000 Kilometer ze paken, hunn d'Schüler ewéi Proffen aus dem Athénée an der leschter Woch de Sport an der Virdergrond gestallt, dee besonnesch an de leschte Méint e gutt Stéck ze kuerz komm ass.

Mam Engagement vum Lycée kënnt nieft dem Sport och déi sozial Komponent net ze kuerz. Um Enn goufen déi 9.000 Kilometer knapp verfeelt. 2022 ënner normale Konditioune kéint dat awer ganz Anescht ausgesinn.