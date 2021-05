D'Uefa huet mat engem Moossnamekatalog op déi gescheitert Super-League-Pläng vun zwielef Veräiner reagéiert.

Iwwerdeems néng Veräiner eng Serie vun Oploen akzeptéiert hunn an de Projet als "Feeler" unerkannt hunn, riskéiere Real Madrid, den FC Barcelona a Juventus Turin empfindlech Strofen ze kréien.

Wéi d'Uefa e Freideg den Owend matgedeelt huet, wäert sech "déi zoustänneg Uefa-Disziplinarorganer direkt" mam Trio beschäftegen, dee sech nom virleefege Scheitere vun der Super League net oder beschtefalls hallefhäerzeg vun hir distanzéiert hat.

Déi aner néng Veräiner - Arsenal, AC Mailand, Chelsea, Atletico, Inter Mailand, Liverpool, Manchester City, Manchester United an Tottenham - hunn der Uefa no "am Geescht vun der Versönung an zum Wuel vum europäesche Futtball" eng "Verflichtungserklärung fir Veräiner" bei der Uefa agereecht, déi den Exekutivcomité geneemegt huet.

Zu de festgehalenen an ënnerschriwwene Verflichtunge gehéieren ënnert anerem, dass déi néng Veräiner weiderhin un den Uefa-Competitiounen deelhuelen an all néideg Schrëtt ënnerhuelen, fir aus der Entreprise, déi fir d'Grënnung vun der Super League an d'Liewe geruff gi war, erauszeklammen.

Ausserdeem wäerte si fënnef Prozent vun hire Recetten aus enger Europapokal-Saison fir d'Neiverdeelung zur Verfügung stellen, 15 Milliounen Euro fir den europäesche Kanner-, Jugend- an Amateurfuttball spenden an an de Krees vun der Eca zeréckkommen. Sollten d'Veräiner nach emol versichen, fir un enger net geneemegter Competitioun deel ze huelen, musse si eng Strof vun 100 Milliounen Euro bezuelen. Sollte se géint aner Punkten aus der Verflichtungserklärung verstoussen, musse se 50 Milliounen Euro Strof bezuelen.