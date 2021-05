Am hollännesche Championnat huet Sparta Rotterdam e Freideg den Owend mat 3:0 géint Vitesse Arnheim gewonnen.

Fir de Kont vum 32. Spilldag an der Eredivisie an Holland huet Sparta Rotterdam e Freideg den Owend géint Vitesse Arnheim gespillt. Fir Rotterdam gouf et no 90 Minutten eng 3:0-Victoire. De Lëtzebuerger Nationalspiller Mica Pinot souz de ganze Match iwwer op der Bänk. En vue vun enger méiglecher Qualifikatioun fir d'Conference-League-Playoffs war et eng wichteg Victoire fir Rotterdam.