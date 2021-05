An Italien spillt Neapel weider mat ëm eng Plaz an der Champions League. An England konnt Tottenham net vun der Néierlag vu Leicester profitéieren.

An der La Liga a Spuenien bleift et weider ganz spannend an der Course ëm den Titel. Am Spëtzematch hu sech e Samschdeg Barcelona an Atlético Madrid mat engem 0:0 getrennt.

An der Ligue 1 huet Lyon Lorient mat 4:1 geklappt a steet domadder an der provisorescher Tabell op der drëtter Plaz.

Aus dem franséische Futtball war et e Samschdeg och d'Nouvelle, datt den Neymar säi Kontrakt beim PSG bis 2025 verlängert huet.

An der englescher Premier League gouf et duerch eng 1:3-Defaite zu Leeds e Réckschlag an der Course ëm d'Champions-League-Plazen.

An Däitschland ka sech Bayern München iwwert deen 9. Titel noenee freeën.

Premier League

Leeds - Tottenham 3:1

1:0 Dallas (13'), 1:1 Son Heung-Min (25'), 2:1 Bamford (42'), 3:1 Rodrigo (84')

An der englescher Premier gouf et e Samschdeg um 35. Spilldag fir Tottenham e Réckschlag an der Course ëm nach eng Plaz an der Champions League. D'Spurs hu sech nämlech mat 1:3 zu Leeds misse geschloe ginn.

Serie A

Spezia - Neapel 1:4

0:1 Zielinski (15'), 0:2 Osimhen (23'), 0:3 Osimhen (44'), 1:3 Piccoli (64'), 1:4 Lozano (79')

Neapel huet eng kloer 4:1-Victoire bei Spezia gefeiert. Domadder bleift de Veräin weider an der Course ëm d'Champions-League-Plazen. An der provisorescher Tabell steet een elo op der zweeter Plaz, dat mat engem Virsprong vun engem Punkt op Atalanta, Juventus an den AC Mailand. Inter steet jo zanter dem leschte Weekend als neie Champion an der Serie A fest.

Ligue 1

Lyon - Lorient 4:1

1:0 Aouar (53'), 2:0 Paqueta (65'), 3:0 Bruno (72'), 4:0 Bruno (77'), 4:1 Monconduit (83')

La Liga

Barcelona - Atlético Madrid 0:0

Am Spëtzematch an der La Liga tëscht dem FC Barcelona an Atlético Madrid gouf et e Samschdeg kee Gewënner. Béid Ekippen hu sech mat engem 0:0 getrennt. Weder Barca nach Atlético dierfte mat dësem Resultat zefridde ginn. D'Gäscht waren am Match iwwer wäit Strecken déi besser Ekipp, ma huet et net fäerdeg bruecht, fir e Gol ze markéieren. Barcelona dogéint hat kuerz viru Schluss eng ganz déck Chance duerch de Messi, ma den Argentinier konnt de Fräistouss net verwandelen. Duerch den 0:0 huet Real d'Chance fir mat enger Victoire géint Sevilla e Sonndeg den Owend mam Leader Atlético gläichzezéien. Messi a Co hunn iwwerdeems e Retard vun zwee Punkten op Atlético Madrid.

