E Samschdeg gouf et an der Liichtathletik een neie Landesrekord am Hummerwerfe bei de Fraen.

Bei hirer éischter Competitioun vun der Saison zu Metz huet d'Isabeau Pleimling mat 52,64 Meter een neie Lëtzebuerger Rekord am Hummerwerfe realiséiert. Deen ale Rekord vum Géraldine Davin (CSL) stoung bei 49,47 Meter. D'Athletin vum CA Diddeleng huet hir perséinlech Beschtleeschtung domat ëm bal 5 Meter verbessert. D'Resultat vun der Competitioun. /