An England verhënnert Manchester United duerch eng 3:1-Victoire géint Aston Villa de fréizäitege Championstitel vu Manchester City.

Nodeems sech Bayern München um Samschdeg fir déi 9. Kéier noeneen den Titel an der däitscher Bundesliga séchere konnt, stoungen um Sonndeg d'Veräiner aus dem ënneschte Beräich vun der Tabell am Mëttelpunkt. Hei konnt Mainz mam Leandro Barreiro ee wichtege Punkt géint Frankfurt feieren. De Lëtzebuerger stoung 89 Minutte fir Mainz um Terrain.

An England konnt Manchester United iwwerdeems duerch eng 3:1-Victoire géint Aston Villa de fréizäitege Championstitel vu Manchester City verhënneren.

Bundesliga

Köln - Freiburg 1:4

0:1 Petersen (18'), 0:2 Demirovic (20'), 1:2 Andersson (49'), 1:3 Grifo (90'+3), 1:4 Schmid (90'+6)

Beim Match tëscht dem Tabellen-Zweetleschte vu Köln an dem SC Freiburg goung et virun allem fir Köln ëm wichteg Punkte, fir de Maintien an der 1. Bundesliga nach ze realiséieren. No enger ausgeglachener Ufanksphas waren et duerno awer d'Gäscht, déi a Féierung goe konnten. An der 18. Minutt war et de Petersen, deen de Ball an de Filet setze konnt. De Skhiri konnt de Ball net definitiv klären. Nëmmen 2 Minutte méi spéit konnt Freiburg direkt erhéijen. No enger Pass vum Sallai an de Strofraum war d'Kölner Defense net gutt opgestallt, a sou konnt den Demirovic no enger Pass vum Grifo aus kuerzer Distanz markéieren. Nom Säitewiessel koum Köln besser aus der Kabinn a sou konnte si de Match an der 49. Minutt nach eng Kéier spannend maachen. No enger Flank vum Jakobs konnt den Andersson de Ball an de Gol setzen. D'Lokalekipp wollt den Ausgläich erzwéngen a sou hu si Freiburg ëmmer erëm ënner Drock gesat. An der 58. Minutt hat den Här Fritz op Eelefmeter fir Köln entscheet, ma den Duda konnt dës Geleeënheet awer net verwäerten, de Kölner war bei Eelefmeter wech gerutscht a sou goung de Ball iwwer d'Lat. Duerno koum et zu enger geckeger Schlussphas. An der 1 Minutt vun der Nospillzäit hat den Hector de Ball an de Freiburger Filet gesat, ma de Gol hat net gezielt, dëst well de Kölner mam Aarm um Ball war. Nëmmen 2 Minutt méi spéit konnt de Grifo fir d'Entscheedung suergen. De Schlusspunkt war an der 6. Minutt vun der Nospillzäit fir de Schmid, sou dass ënner dem Stréch eng batter 1:4-Defaite aus der Sicht vu Köln stoung.

Frankfurt - Mainz 1:1

0:1 Onisiwo (11'), 1:1 Hrustic (85')

Duerch d'1:4-Defaite vu Köln war scho virum Match kloer, datt Mainz net méi direkt ofsteige konnt. Duerch eng eege Victoire wollt Mainz, bei deenen de Leandro Barreiro an der Startformatioun stoung,ee weidere grousse Schrëtt maachen, fir och déi nächste Saison an der Bundesliga ze spillen. Et war dann och d'Ekipp vum Lëtzebuerger Nationalspiller, déi a Féierung goe konnt. An der 11. Minutt hat de Kohr den Onisiwo fonnt, dee sech aus ronn 20 Meter een Häerz geholl hat an de Ball sou an de lénken Eck setze konnt. Duerno gouf Frankfurt awer méi staark. An der 21. Minutt hat de Kostic d'Chance op den Ausgläich, ma hei war et den Zentner am Gol vu Mainz, dee Schlëmmeres verhënnere konnt. Bis zur Paus hat Mainz awer wéineg zougelooss a sou konnte si och mat enger Féierung an d'Kabinn goen. Duerno war Frankfurt beméit, ma et hat awer bis zur 85. Minutt gedauert, éiert si sech beloune konnten. De Hrustic hat et am Strofraum probéiert, ma säi Schoss gouf geblockt. Den Noschoss hat de Frankfurter am Sëtzen ofginn an dësen hat den Zentner am Mainzer Gol iwwerrascht. Um Enn ka Mainz awer ee wichtege Punkt feieren, Frankfurt fält duerch de Remis op déi 5. Tabelleplaz zréck.

Hertha BSC - Bielefeld

18:00 Auer

Premier League

Aston Villa - Manchester United 1:3

1:0 Traore (24'), 1:1 Fernandes (52', Eelefmeter), 1:2 Greenwood (56'), 1:3 Cavani (87')

Trotz der Defaite vu Manchester City géint Chelsea kéinten d'"Skyblues" duerch eng Néierlag vu Manchester United fréizäiteg Champion ginn. An der 24. Minutt konnt Aston Villa a Persoun vum Traore d'Gäscht och schocken an a Féierung goen. Nom Téi konnt Manchester de Match dann awer nach dréinen. No engem Feeler vum Luiz am Strofraum konnt de Bruno Fernandes de Ball aus 11 Meter an de Filet setzen an ausgläichen. Nëmme 4 Minutte méi spéit war et de Greenwood, deen de Match no enger preziser Pass vum Wan-Bissaka dréine konnt. De Schlusspunkt an der 87. Minutt war fir de Cavani, deen de Ball no enger Flank vum Rashford iwwer d'Linn drécke konnt. Soumat verhënnert Manchester United déi fréizäiteg Meeschterschaft vum Noper a grousse Konkurrent Manchester City.

Wolverhampton - Brighton & Hove Albion 2:1

0:1 Dunk (13'), 1:1 Traore (76'), 2:1 Gibbs-White (90')

West Ham - Everton

17:30 Auer

Arsenal - West Brom

20:00 Auer

Serie A

Parma - Atalanta 2:5

0:1 Malinovsky (12'), 0:2 Pessina (52'), 0:3 Muriel (77'), 1:3 Brunetta (78'), 1:4 Muriel (86'), 2:4 Sohm (88'), 2:5 Miranchuk (90'+3)

Nom Championstitel vun Inter Mailand steet an Italien den Duell ëm déi zweeten Tabelleplaz am Mëttelpunkt. Hei konnt Atalanta Neapel erëm iwwerhuelen, dëst no enger 5:2-Victoire géint Parma. Parma steet domadder nieft Crotone als 2. Ofsteiger aus der Serie A fest.

Genua - Sassuolo 1:2

0:1 Raspadori (14'), 0:2 Berardi (66'), 1:2 Zappacosta (85')

Benevento - Cagliari 1:3

0:1 Lykogiannis (1'), 1:1 Lapadula (16'), 1:2 Pavoletti (64'), 1:3 Joao Pedro (90'+2)

Hellas Verona - FC Turin 1:1

0:1 Vojvoda (85'), 1:1 Dimarco (88')

AS Roum - Crotone

18:00 Auer

Juventus Turin - AC Mailand

20:45 Auer

Ligue 1

Saint-Etienne - Marseille 1:0

1:0 Nordin (43')

An der franséischer Ligue 1 gouf et eng Enttäuschung fir Marseille an der Lutte ëm déi 5. Tabelleplaz, fir sech fir d'Europa League ze qualifizéieren. An der 43. Minutt war dem Nodrin den entscheedende Gol fir Saint-Etienne gelongen. Marseille verpasst et domat, fir sech vum Tabelle-6. Lens ofzesetzen. D'Gäscht hate wuel ee Plus u Ballbesëtz ma virun allem am Ofschloss huet et ëfters un der néideger Prezisioun gefeelt. Um Enn steet eng net onverdéngte Victoire fir Saint-Etienne.

Metz - Nîmes 0:3

0:1 Fomba (61'), 0:2 Ripart (68'), 0:3 Ferhat (89')

Nizza - Brest 3:2

0:1 Mounie (4'), 1:1 Lopes (38'), 1:2 Mounie (43'), 2:2 Boudaoui (60'), 3:2 Kamara (89')

Stroossbuerg - Montpellier 2:3

0:1 Laborde (36'), 0:2 Delort (46'), 0:3 Laborde (50'), 1:3 Ajorque (69'), 2:3 Zohi (90'+4)

Angers - Dijon 3:0

1:0 Fulgini (7'), 2:0 Allagbe (50', Selbstgol), 3:0 Diony (89')

Reims - Monaco

17:05 Auer

Rennes - PSG

21:00 Auer

La Liga

Getafe - Eibar 0:1

0:1 Recio (89')

Valencia - Valladolid 3:0

1:0 Gomez (45'+1), 2:0 Gomez (48'), 3:0 Correia (89')

Villarreal - Celta Vigo

18:30 Auer

Real Madrid - Sevilla

21:00 Auer

