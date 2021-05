Déifferdeng klappt Hamm däitlech mat 3:0, Rodange klappt Titus Péiteng mat 1:0 an iwwerhëlt domadder Péiteng an der Tabell.

Nom Optakt vum 26. Spilldag um Samschdeg, wou sech ënnert anerem d'Etzella iwwerraschend géint d'Fola behaapte konnt, déi domat hir Leaderpositioun un den F91 Diddeleng hu missen ofginn, stoung um Sonndeg d'Suitte 4.-leschte Spilldag um Programm.

Hei huet Hesper iwwer wäit Strecken enttäuscht a koum an Iwwerzuel net iwwer een 1:1 géint Munneref eraus a verpasst domat de Sprong op d'Plaz 2.

D'Resuméë vun de Matcher

Munneref - Hesper 1:1

0:1 Schnell (45'+3), 1:1 Bartholomey (62')

No der Victoire vum F91 an der Defaite vun der Fola um Samschdeg konnt Hesper mat enger Victoire mam Leader Diddeleng gläichzéien. Deementspriechend waren et och d'Gäscht, déi beméit waren, de Match an d'Hand ze huelen. No nëmmen 10 Sekonne war et de Perez, deen den éischte Warnschoss a Richtung Gol vu Munneref ofginn hat. An der 14. Spillminutt waren et op en Neits d'Gäscht, déi d'Chance op d'Féierung haten. No engem Corner vum Stolz koum de Perez mam Kapp un de Ball, ma dëse Versuch goung um Enn iwwer d'Lat. Duerno hat et bis zur 29. Minutt gedauert, éiert Munneref eng éischte Kéier eng offensiv Aktioun zu Enn spille konnt. De Falade hat et hei mat engem Schoss aus der Distanz probéiert, ma säi Versuch goung awer laanscht de Gol. An der Nospillzäit vun der éischter Hallschent stoung dunn den Här Biever am Mëttelpunkt. No engem Fräistouss vum Stolz konnt de Schnell de Ball iwwer d'Linn drécken. D'Spiller vu Munneref hate reklaméiert, dëst well de Schnell de Ball mat der Hand an de Filet gesat hat, ma den Arbitter hat awer op Gol entscheet.

Nom Säitewiessel war d'Spill vu villen Ënnerbriechunge gepräägt. An der 53. Minutt hat sech Munneref dann nach selwer geschwächt, dëst well de Falade no enger Schwalb seng zweete giel Kaart gewise krut a fréizäiteg dusche goe misst. Dës Ënnerzuel war um Terrain awer net opgefall an Hesper konnt keng Virdeeler draus zéien. Munneref hat weider probéiert, den Ausgläich ze markéieren a sou konnte si sech an der 62. Minutt och belounen. Mat engem stramme Schoss aus ronn 16 Meter konnt de Bartholomey de verdéngten Ausgläich schéissen. D'Lokalekipp hat bis zur leschter Minutt alles dogéint gesat a sou kënne si sech um Enn ee Punkt géint Hesper sécheren. Hesper verpasst domat de Sprong laanscht d'Fola op déi zweeten Tabelleplaz.

Déifferdeng - Hamm 3:0

1:0 De Taddeo (29'), 2:0 De Taddeo (58'), 3:0 Joachim (70')

© Christophe Mersch

Titus Péiteng - Rodange 0:1

0:1 Ndiaye (50')

© Meris Muratovic

