Den Amadeo Dias ass d'nächst Saison neien Trainer vum Stater Racing am Härebasket, dat huet de Club haut matgedeelt. Den Dias war och schonn Trainer vun den Häre vu Walfer. Lo an der Lescht huet hie bei der Federatioun d'U-20 trainéiert. De Pierre Rodenbourg mécht jo am Moment den Interim beim Veräin aus der Haaptstad.

Hei den offizielle Communiqué

Le Basket Racing est heureux d’annoncer le recrutement d’Amadeo Dias en tant qu'entraîneur de notre équipe Hommes pour la saison 2021-2022!



Passioné de basket, Amadeo a fait ses premiers dribbles en 1985 à Ettelbruck et a joué ses dernières saisons chez les Black Frogs de Schieren.



Sa carrière de coach a commencé en 2006 à Ettelbruck, où il était assistant coach de l’équipe Hommes.



Son parcours ces dernières années

- 2014-2016: entraîneur de l’équipe hommes de Walferdange (Nationale 2 & Total League)

- 2017-2019: entraîneur équipe dames d'Etzella (Total League)

- 2019-2020: entraîneur équipe dames de Walferdange (Total League)

- 2020-2021: entraîneur assistant équipe nationale U18 garçons

- 2021: entraîneur équipe nationale U20 garçons



Amadeo parle couramment 6 langues! Le luxembourgeois, français, allemand, anglais, portugais et capverdien.