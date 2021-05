De Sportinformatiounsdienst mellt, datt d'Uefa wuel mam Gedanke spillt, d'Finall a Portugal ze verleeën.

Informatioune vum SID no géif d'Uefa dat en Donneschdeg publik maachen. U sech sollte jo Manchester City an den FC Chelsea den 29. Mee zu Istanbul ëm de prestigiéisen Titel spillen, ma wéi et ausgesäit, gëtt de Match an den Estadio do Dragao, Stadion vum FC Porto, verluecht.

Istanbul hätt jo scho sollte d'Finall déi lescht Saison organiséieren, ma wéinst der Pandemie hat d'Uefa alles a Portugal verluecht. Deemools gouf d'Finall nach zu Lissabon gespillt.

D'Uefa gesäit sech wuel nees gezwongen, fir eng Decisioun ze huelen, well d'Tierkei vun de britteschen Autoritéiten als "Héichrisikoregioun" agestuuft gouf an esou kënne béid englesch Klipp net an d'Tierkei reesen. Ee Moment war wuel och de Wembley-Stadion zu London als Kuliss am Gespréich.