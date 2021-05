Am Nodrosmatch vum 31. Spilldag konnten d'Berliner e Réckstand dréinen a sech nach mat 2:1 géint den Tabelleleschte behaapten.

E Mëttwoch den Owend stoung an der däitscher Bundesliga en Nodrosmatch vum 31. Spilldag um Programm. Am Géigesaz zu Schalke war et fir d'Hertha weiderhi wichteg Punkten ze sammelen, fir och déi nächst Saison an der 1. Bundesliga ze spillen.

Allerdéngs huet den Tabelleleschten de bessere Start erwëscht a konnt no 6 Minutten duerch e Gol vum Harit a Féierung goen. Mat der Zäit huet d'Ekipp aus der däitscher Haaptstad dann awer ëmmer méi de Match u sech gerappt a konnt d'Partie sou nach duerch Goler vum Boyata an Ngankam dréinen. Um Enn steet eng 2:1-Victoire fir d'Hertha, déi elo zwee Spilldeeg viru Schluss dräi Punkte Virsprong op d'Relegatiounsplaz huet.