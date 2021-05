No enger 5:2-Victoire iwwerhëllt d'Fola nees d'Tabelleféierung, nodeems den F91 a leschter Sekonn d'Victoire géint de Racing verspillt huet.

E Mëttwoch den Owend war am nationale Futtball-Championnat de 27. Spilldag. Duerch e Remis géint de Racing deelt sech Diddeleng elo d'Plaz un der Spëtzt vun der Tabell zësumme mat Fola an Hesper, déi sech allebéid mat 5:2 duerchsetze konnten.

Diddeleng huet duerch e Géigegol an der Nospillzäit géint de Racing d'Tabelleféierung verspillt. No enger schwaacher éischter Hallschent ouni Goler konnt den F91 am zweeten Duerchgang am Numm vum Van den Kerkhof de Gol zur Féierung markéieren, kuerz viru Schluss war et dann de Mabella, deen op 1:1 ausgeglach huet.

Fir Hesper gouf et eng kloer 5:2-Victoire géint d'Etzella. Trotz der fréier Féierung fir de Gaascht vun Ettelbréck duerch e Gol vum Hemkemeier krute sech d'Haushäre gefaangen. Nach an der éischter Hallschent si fir de Swift véier Goler gefall, dat am Numm vum Corral, Colella, Abdallah an engem Selbstgol. Am zweeten Duerchgang krut d'Lokalekipp d'Féierung an domat och déi dräi Punkten da sécher iwwert d'Zäit bruecht.

Och d'Fola krut sech mat 5:2 géint Hueschtert behaapt. E puer Sekonnen hat et gedauert bis d'Fola am Stade Emile Mayrisch a Féierung louch. Séier konnt den Diallo mat sengem zweete Gol vum Match noleeën an op 2:0 erhéijen. Zwar konnt Hueschtert nach virun der Paus duerch den Tibor an den Ayari op 2:2 ausgläichen, no der Paus hunn déi Escher dann nach ee Mol opgedréint a sou wanne sie um Enn no de Goler vum Boutrif, Hadji a Sinani mat 5:2.

Den RM Hamm Benfica konnt sech mat 1:0 géint d'Jeunesse duerchsetzen. No engem éischten Duerchgang ouni Goler ass Hamm kuerz nom Säitewiessel duerch de Bei mat 1:0 a Féierung gaangen. Dëst sollt och bis zum Schluss duergoen a sou steet um Enn eng knapps Victoire fir d'Ekipp vum Cents.

Zu Péiteng gouf et fir den FC Déifferdeng eng 2:0-Victoire. Goler vum Ferreira a Lempereur hunn der Ekipp ëm den Trainer Jean-Philippe Caillet déi dräi Punkte geséchert.

Am Match tëscht dem Progrès Nidderkuer a Rodange gouf et um Enn kee Gewënner. Den Ndiaye konnt de Gaascht vu Rodange zwar a Féierung bréngen, ma duerch den Ausgläich eng Minutt méi spéit vum Tekiela, deele sech béid Ekippe mat engem 1:1 d'Punkten.

Fir d'US Mondorf gouf et no enger geckeger Partie mat 7 Goler eng 4:3-Victoire zu Rouspert. Spéit ass et der Lokalekipp zwar nach gelongen de Réckstand ze verkierzen, ma um Enn hëllt sech Mondorf déi dräi Punkte mat Heem.

An der Partie zu Wooltz konnt sech d'Lokalekipp mat 2:0 géint Stroossen behaapten. Dat no de Goler vum Timmermans a Philipps.

