D'Uefa huet um Donneschdeg matgedeelt, datt een d'Finall wéinst de Coronamesurë misst vun Istanbul op Porto verleeën.

Den 29. Mee begéine sech dann do am Estadio do Dragao déi zwee englesch Clibb Manchester City an den FC Chelsea. Weider gouf public gemaach, datt ronn 12.000 Fans, 6.000 pro Veräin, dierfen an de Stadion.

Schonn e Mëttwoch hat den SID gemellt, datt d'Uefa dës Pläng hätt. Hannergrond ass, datt duerch déi brittesch Coronamesuren déi zwee Veräiner net dierften op Istanbul reesen, well d'Tierkei vun den engleschen Autoritéiten als "Héichrisikoregioun" agestuuft ass.