En Donneschdeg den Owend stoung an Däitschland d'Finall vum DFB-Pokal um Programm.

An fir déi Dortmunder huet de Match richteg gutt ugefaangen. No engem Ballverloscht vum Kampl huet de BVB séier ëmgeschalt, bei der Konterattack gouf de Sancho net konsequent genuch ugegraff an esou konnt de jonken Englänner schonns an der 5. Minutt den 1:0 fir Dortmund markéieren.

Leipzig huet sech offensiv schwéier gedoen, sech Chancen erauszespillen, dat well de BVB an der Defensiv ganz stabil stoung.

An an der 28. Minutt konnt d'Borussia dunn esouguer nach erhéijen. De Reus huet den Haaland lancéiert an dee konnt de Ball aus kuerzer Distanz an de Gol schéissen.

An der Schlussphas vun der éischter Hallschent hat Leipzig dunn déi éischt besser Chancen, nawell krute si an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent nach en 3. Géigegol geschoss. Op en Neits war et de Sancho, dee markéiere konnt.

No 24 Sekonnen an der zweeter Hallschent hat den agewiesselten Nkunku dunn déi grouss Chance op den éischte Gol vun RB, ma de Fransous huet just d'Lat getraff.

D'Ekipp vum Trainer Julian Nagelsmann ass an der zweeter Hallschent besser ginn, ma si hunn och elo méi misse riskéieren. Ma och Dortmund war weiderhi ganz geféierlech an der Offensiv.

An der 71. Minutt konnt RB Leipzig dunn duerch den Dani Olmo op 1:3 verkierzen. Leipzig huet um Enn nach eemol alles no vir geheit, ma e weidere Gol sollt hinnen net méi geléngen. Am Géigendeel den Haaland huet nach e weidere Gol fir Dortmund geschoss, esou datt de BVB d'Finall vum DFB-Pokal mat 4:1 gewënnt.