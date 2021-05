Duerch eng 41. Plaz ass et net fir en Ticket bei den Olympesche Spiller 2021 zu Tokio duergaangen. Nach bestinn awer e puer Chancen op eng Qualifikatioun.

An der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg waren am japanesche Yokohama mam Stefan Zachäus a Bob Haller zwee Lëtzebuerger Triathleten am Kader vun der World Triathlon Championship Series am Asaz.

An engem prominenten a staarke Startfeld ass de Stefan Zachäus um Enn mat enger Zäit vun 01.49,13 op déi 41. Plaz komm. Fir en Olympia-Ticket ass et domat awer net duergaangen, dat well dofir op mannst déi 35. Plaz néideg gewiescht wier.

De Bob Haller ass dogéint mat enger Zäit vun 01.45,52 als 32. op der Arrivée ukomm, huet op Grond vun der Platzéierung an der Weltranglëscht awer keng grouss Chancë méi op eng Qualifikatioun fir Olympia.

Bei der paralympischer Course koum de Joe Kurt op eng gutt 7. Plaz.

Fir de Stefan Zachäus gëlt et elo an enge vun de leschte véier Manchen, sech eng Plaz fir d'Olympesch Spiller am Summer zu Tokio ze sécheren.