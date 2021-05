De Weekend war den 23. Spilldag am nationale Futtball-Championnat bei den Dammen. Déi komplett Resultater an d'Tabell fannt dir hei.

An der Course ëm de Championstitel ass et fir de Racing eng weider souverän Victoire ginn. D'Ekipp aus der Stad konnt sech am Match géint d'Fola mat 14:1 duerchsetzen. Ma och d'Konkurrenz hannendrun huet net geschlof. Souwuel Beetebuerg wéi och Jonglënster konnte sech ouni Problemer déi dräi Punkte sécheren.