Déi éischt Hürd, déi d'Athlete bei dësem Meeting hu missen huelen, war den obligatoresche Covid-Schnelltest.

Hei huet d'Federatioun dem Celtic Dikrech ënnert Ärem gegraff, fir alles en place ze setzen.

"Mir hate mat der Federatioun geschwat.", sot de Marc Funck, President vum Celtic Dikrech. "Et wäert jo elo leider nach e bëssen esou bleiwen. D'Federatioun huet probéiert, eng Standardprozedur opzestelle mat enger Standard-Ekipp, fir op déi bei anere Meetingen zréckzegräifen, dass net all Veräin bei Null muss ufänken."

Falls den Test negativ ausgefall ass, krut déi Persoun e gréngt Bändchen un, dat fir de ganze Weekend gülteg ass. Aus sportlecher Sicht war den Zäitplang net esou kompakt, wéi een dat vun deene Meetinge virdru gewinnt war. E Samschdeg stoungen nëmme 7 Disziplinnen um Programm, mee dofir gëtt et e Grond.

"Mir kënnen nëmmen eng begrenzten Unzuel u Leit eraloossen. Dofir hu mir de Programm esou gestreckt, fir ze evitéieren, dass ze vill Athleten op engem Koup sinn.", esou de Generaldirekter vun der FLA, de Jean-Sébastien Dauch.

Iwwer 100 Meter war d'Anaïs Bauer ageschriwwen. D'Lëtzebuerger Athletin war frou, endlech nees no esou enger laanger Zäit eng Course dierfen ze lafen.

"De leschte Summer sinn ech keng eng Course gelaf. Am Wanter konnt ech e bësse schnupperen un de Courssen an ech war beim éischte Meeting och guer net nervös, wat bei mir net normal ass. Et huet sech ugefillt, wéi Kolleegen erëmzegesinn an den Training zesummen ze genéissen. Course-Feeling kënnt warscheinlech eréischt am Laf vun der Saison."

D'Anaïs Bauer war zefridden no der Serie. 12 Sekonnen an 20 Honnertstel stoungen um Enn op der Auer an och an der Finall konnt Leeferin vum CSL dës Zäit net nëmme confirméieren, mee war och déi séierst Leeferin.

"Trainingsméisseg ass kee vun eis esou richteg a Form. Mir hunn eis fit gehalen. Dowéinst mat der Zäit vun haut ass et nees eng Punktlandung, ech wollt meng 12,20 lafen an dat hunn ech haut gepackt. Ech kann also net méi zefridden sinn, wéi mat deem Manktem um Training, esou eng Performance ofzeruffen."

Spectateuren hu gefeelt, mee vun e Sonndeg u sinn déi nees gesetzlech zougelooss. Allerdéngs mussen d'Supporter dëse Weekend weider duerch d'Gittere kucken oder sech eng aner Plaz sichen, fir de Meeting ze suivéieren.

"Dat aktuellt Gesetz leeft den Owend aus. Well de Meeting iwwer 2 Deeg geet, war et fir eis organisatoresch net méiglech, zwou ënnerschiddlech Organisatiounen op d'Been ze stellen. Virun allem kenne mir déi nei Mesuren eréischt zanter gëschter.", huet den Jean-Sébastien Dauch e Samschdeg preziséiert.

E Sonndeg geet et weider mam Restart Meeting zu Dikrech. Leider ouni Spectateuren, mee mat der Hoffnung, dass nees no an no méi Normalitéit an de Sport zréckkënnt.