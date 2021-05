Am Duell ëm déi 4. Plaz konnten iwwerdeems de Racing an och de Progrès sech dräi wichteg Punkte sécheren.

E Sonndeg war am nationale Futtball-Championnat den 28. Spilldag. Duerch eng 1:2-Defaite zu Rodange Stroossen huet d'Fola seng Tabelleféierung verluer an duerch eng Victoire am Derby kann Nidderkuer weider op déi 4. Plaz hoffen.

Diddeleng steet no enger 6:2-Victoire zu Stroossen nees op der 1. Tabelleplaz. No zwee Goler vum Bettaieb an engem vum Bojic stoung et schonn no 42 Minutten 3:0 fir den F91, kuerz virun der Paus war dem Hayasaka da vum Punkt den Uschlossgol gelongen. Am zweeten Duerchgang hunn de Cabral, Yeye a Bettaieb dann de Géigner weider un d'Mauer gespillt a sou d'Victoire fir Diddeleng geséchert.

D'Fola huet duerch eng 1:2-Defaite zu Rodange Punkte leie gelooss an domat och d'Tabelleféierung ofginn. Déi Escher haten de Match an der éischter Hallschent gréisstendeels ënner Kontroll, kruten de Ball awer net an de Rodanger Gol gedréckt. 15 Minutte viru Schluss ass hinnen dann duerch den Hadji d'Féierung gelongen, ma Goler vum Larrière an Ndiaye hu fir den 2:1 fir Rodange gesuergt.

Am Match géint d'US Hueschtert ass et fir Hesper op friemem Terrain eng 3:0-Victoire ginn. D'Gäscht louchen duerch e fréie Gol vum Stolz a Féierung a konnten an der zweeter Hallschent nach am Numm vum Corral a Mélisse op 3:0 erhéijen. Duerch déi dräi Punkte léisst Hesper also d'Fola hannert sech a steet elo zësumme mat Diddeleng un der Tabellespëtzt.

De Racing konnt sech mat 3:0 géint den RM Hamm Benfica duerchsetzen an domat e weidere wichtege Schrëtt Richtung Europa maachen. Kuerz virun der Paus konnt de Mabella d'Féierung hirstellen, am zweeten Duerchgang waren et de Simon an eng weider Kéier de Mabella, déi den zweeten an den drëtte Gol fir den RFCUL markéiert hunn.

Am Derby géint den FC Déifferdeng gouf et fir de Progrès eng wichteg 3:0-Victoire. Duerch en Hattrick vum Luisi an der zweeter Hallschent kann Nidderkuer am Duell ëm déi 4. Plaz also weiderhin ee Wuert matschwätzen.

D'Etzella konnt sech iwwerdeems mat 4:0 géint Rouspert behaapten a fir den FC Wooltz gouf et eng 3:0-Victoire géint Munneref.

