Duerch e Gol vum Alisson a leschter Sekonn hu sech d'Reds dräi wichteg Punkte geséchert. Atlético steet an der La Liga kuerz virum Championstitel.

A Spuenien huet Atlético Madrid duerch eng spéit 2:1-Victoire e weidere Schrëtt Richtung Championstitel gemaach. Wärend Real Madrid um leschte Spilldag och nach Chancen op den Titel huet, muss den FC Barcelona seng Hoffnungen no enger Defaite begruewen. An England gouf et dës Weidere Victoirë fir Tottenham a Liverpool an an der Bundesliga ass et fir Mainz mam Leandro Barreiro näischt ze huele ginn.

E Sonndeg war och nees e Lëtzebuerger Futtballer am Ausland am Asaz.

Bundesliga

Mainz - Dortmund 1:3

0:1 Guerreiro (23'), 0:2 Reus (42'), 0:3 Brandt (80'), Quaison (90+1')

Schonn e Samschdeg war fir Mainz mam Leandro Barreiro kloer dass et och déi nächst Saison an der 1. Bundesliga weidergeet. Am Match géint de frësche Coupe-Gewënner aus Dortmund gouf et e Sonndeg awer näischt ze huelen. No Goler vum Guerreiro a Reus ass et fir de Gaascht mat engem 2:0 an d'Paus gaangen. Am zweeten Duerchgang hat de BVB weider alles ënner Kontroll an huet d'Victoire um Enn sécher iwwert d'Zäit bruecht.

Leipzig - Wolfsburg (20.30 Auer)

Premier League

Tottenham - Wolverhampton 2:0

1:0 Kane (45'), 2:0 Höjbjerg (62')

West Brom - Liverpool 1:2

1:0 Robson-Kanu (15'), 1:1 Salah (33'), 1:2 Alisson (90+5')

Duerch e Last-Minute-Gol vum Golkipp ass et fir Liverpool dräi wichteg Punkten an der Course ëm d'Champions League ginn. No 15 Minutte war West Brom duerch e Gol vum Robson-Kanu a Féierung gaangen, bësse méi spéit konnten d'Reds am Numm vum Salah ausgläichen. Am zweeten Duerchgang war d'Ekipp ëm den Trainer Jürgen Klopp spillbestëmmend a krut sech mat der leschter Aktioun vum Match dann nach belount. Den Alisson war bei engem Corner aus sengem Gol mat no vir gaangen a konnt sou per Kappball op 2:1 stellen. Liverpool ass duerch déi Victoire elo nëmmen nach ee Punkt vun der 4. Plaz fort.

Serie A

Florenz - Neapel 0:2

0:1 Insigne (56'), 0:2 Venuti (67')



No der Victoire vu Juventus e Samschdeg war den SSC Neapel e Sonndeg géint Florenz ënner Drock, konnt sech awer mat engem verdéngten 2:0 d'Champions-League-Plaz zréckhuelen. No 56 Minutte huet den Insigne de Gaascht a Féierung bruecht, nom Selbstgol vum Venuti an der 67. Minutt war de Réckstand fir Florenz net méi opzehuelen.

AC Mailand - Cagliari (20.45 Auer)

Ligue 1

Lille - St. Etienne (21.00 Auer)

PSG - Reims (21.00 Auer)

Lorient - Metz (21.00 Auer)

La Liga

Um zweetleschte Spilldag ass et an der spuenescher La Liga an der Course ëm de Championstitel héich hiergaangen. Atlético Madrid bleift no enger spéider Victoire Tabelleleader, dat mat zwee Punkte Virsprong op d'Rivale vu Real Madrid. Déi bleiwen no enger knapper Victoire géint Bilbao weider an der Titelcourse. Fir den FC Barcelona gëtt et dogéint no enger schwaacher 1:2-Defaite géint Celta Vigo keng Hoffnunge méi op de Championstitel.

Bilbao - Real Madrid 0:1

0:1 Nacho (68')

Atlético Madrid - Osasuna 2:1

0:1 Budimir (75'), 1:1 Renan Lodi (82'), Suarez (88')

FC Barcelona - Celta Vigo 1:2

1:0 Messi (28'), 1:1 Santi Mina (38'), 1:2 Santi Mina (89')

