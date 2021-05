De spuenesche Champion louch schonn an der Paus mat 4:0 a Féierung a konnt dëse Virsprong och bis zum Schluss souverän iwwert d'Zäit bréngen.

E Sonndeg den Owend gouf zu Göteborg d'Finall vun der Champions League bei den Dammen tëscht Chelsea a Barcelona ausgedroen.

Fir den englesche Champion hätt de Start vum Match allerdéngs net méi onglécklech lafe kënnen. An der 1. Spillminutt huet d'Melanie Leupolz beim Versuch ze klären de Ball an den eegene Gol geschoss an domat Barcelona a Féierung bruecht. No enger knapper Véierelstonn stoung et dann 2:0, wéi d'Alexia Putellas vum Eelefmeterpunkt d'Nerve behalen huet. De spuenesche Champion huet Chelsea quasi iwwerrannt a sou stoung et no weidere Goler vum Bonmati an Hansen zur Paus 4:0. Am zweeten Duerchgang huet d'Ekipp aus Barcelona näischt méi ubrenne gelooss a wënnt sou um Enn méi wéi verdéngt déi éischte Kéier an der Veräinsgeschicht d'Champions League.