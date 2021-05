Den Tabellesechsten aus der Bundesliga huet mam Gerardo Seoane en neien Trainer fonnt.

Den 42 Joer ale Seoane war bis ewell Trainer bei de Young Boys Bern. Do hat hien nach e Kontrakt bis 2023, deemno bezilt Leverkusen dem Schwäizer Champion 1 Millioun Schwäizer Franke fir de Seoane.

Mat de Young Boys Bern, wou jo ënnert anerem och de Lëtzebuerger Nationalspiller Christopher Martins spillt, ass de Gerardo Seoane an 3 Joer 3 Mol Champion ginn an huet eemol d'Coupe gewonnen. Um Enn vun dëser Saison hat Bern 28 Punkten Avance an der Tabell.

De Gerardo Seoane ënnerschreift e Kontrakt vun 2 oder 3 Joer zu Leverkusen.