Haut fänkt zu Porec a Kroatien d'Europameeschterschaft am Karate un. Am Ganze si siwe Lëtzebuerger ageschriwwen.

Dorënner am Kumite an der Klass bis 55 Kilo d'Jenny Warling. Dat grousst Zil fir d'Europameeschterin vun 2019 ass dëst Joer awer d'Olympesch Spiller am August. Bei der EM ass awer keng direkt Qualifikatioun fir Tokio méiglech.

D'Jenny Warling

"Eng direkt Qualifikatioun ass net méi méiglech, well d'EM zum Qualifikatiounsparcours gehéiert an ech an där Weltranglëscht vun Tokio net ënnert deene 4 éischte sinn, déi sech eben iwwer d'Weltranglëscht qualifizéieren. Dofir ass meng eenzeg Chance, fir mech am Juni um Qualifikatiounsturnéier nach ze qualifizéieren."

Dem Jenny Warling seng Kompetitioun fänkt en Donneschdeg un. Aus Lëtzebuerger Siicht sinn e Mëttwoch awer schonns d'Pola Giorgetti, den David Marques, d'Kimberly Nelting an den Jordan Neves am Asaz.