Den Intermezzo vum Lëtzebuerger Nationalspiller beim Racing Santander aus der 3. spuenescher Liga war deemno just vu kuerzer Dauer.

Den 31 Joer alen Zentralverteideger vun de Roude Léiwen huet beim Veräin aus der ieweschter Divisioun an Norwegen e Kontrakt vun engem Joer mat enger Optioun op eng weider Saison ënnerschriwwen. De Gerson, deen eng norwegesch Mamm huet, hat, bis elo déi lescht 6 Méint, seng ganz Karriär, an Schweden an a Norwegen gespillt.

An Norwegen huet déi nei Saison schonn ugefaangen. Brann steet no 4 Spilldeeg, mat 4 Defaiten, op der leschter Plaz an der Tabell.