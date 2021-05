Den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz huet déi 24 Spiller annoncéiert, déi fir déi 2 Frëndschaftslännermatcher am Juni zeréckbehale goufen.

Den Dan Da Mota a virun allem och den Eric Veiga sinn no enger gewësser Absence nees zeréck am Kader vun der Lëtzebuerger Futtball-Nationalequipe.

D'Rout Léiwe spille jo den 2. Juni zu Malaga a Spuenien géint Norwegen, an de 6. Juni heiheem am Stade Josy Barthel géint Schottland.

No senger Blessure ass et och de Retour vum Profi vum Karlsruher SC Dirk Carlson.

Iwwert de Retour vum Da Mota sot den FLF-Coach, datt de Spiller eng schwéier privat Zäit hannert sech huet, hien him awer wëll eng zweet Chance ginn. Den 35 Joer alen Da Mota hat an huet och nach ëmmer déi néideg Motivatioun, brennt fir ze spillen, huet seng Meritten am Dress vun de Roude Léiwen, a virun allem géif offensiv, nach ëmmer, esou physesch robust Gabarite feelen, wéi den 98-fachen Nationalspiller, esou den Holtz.

Fir déi 2 Matcher feelen awer esou wichteg Spiller wéi Lars Gerson, Vincent Thill, Edvin Muratovic a Stefano Bensi duerch Blessure.

Fir de Luc Holtz ass d‘Virfreed grouss, fir geschwënn am neien nationale Futtball- a Rugbystadion ze spillen, och wann et nach bis Ufank September soll daueren. Hie war an der Woch am neie Stadion, an vun him aus, hätt een och elo schonn kënnen do géint Schottland spillen.