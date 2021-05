De Virverkaf fir de Frëndschaftslännermatch de 6. Juni am Stade Josy Barthel start e Samschdeg.

D'Lëtzebuerger Futtballfederatioun huet e Freideg matgedeelt, datt 850 Ticketen an d'Vente kommen, fir de Frëndschaftslännermatch de 6. Juni am Stade Josy Barthel géint Schottland. Am Ganze si jo 1.000 Leit erlaabt.

PDF: D'Schreiwes vun der FLF mat den Detailer

E Freideg huet de Luc Holtz och de Kader fir déi zwee Frëndschaftslännermatcher virgestallt. Den Dan Da Mota an den Eric Veiga sinn no längerer Zäit nees mat dobäi.