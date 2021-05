An der Super League hunn d'Young Boys Bern e Freideg den Owend zu Lausanne gewonnen.

An der Schwäiz hunn d'Young Boys Bern, d'Ekipp vum Lëtzebuerger Christopher Martins, dës Saison d'Coupe an de Championstitel gewonnen. E Freideg gouf et um leschte Spilldag an der schwäizer Super League nach emol eng Victoire zum Ofschloss. Bern huet sech zu Lausanne kloer mat 4:2 behaapt. De Christopher Martins stoung net am Kader.