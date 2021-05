Mat engem däitlechen 4:0 konnt sech Hesper géint Rodange duerchsetzen an d'Fola klappt Déifferdeng mat 5:0. Diddeleng spillt just 0:0 zu Wolz.

Pur Spannung ëm de Meeschtertitel gëtt et am Schluss vun der Saison nach an der BGL Ligue. Diddeleng, Hesper an d'Fola Esch streide sech ëm déi éischt Plaz.

De Swift Hesper krut et mat Rodange ze dinn a konnten an der 38. Minutt duerch de Corral mat 1:0 a Féierung goen. Mam 2:0 an der 42. Minutt duerch de Perez war Hesper um richtege Wee fir sech keen Ausrutscher ze erlaben. No der Paus huet de Perez schonn an der 55. Minutt mat sengem zweete perséinleche Gol alles kloer gemaach. An der 72. Minutt konnt den Abdallah mam 4:0 nach een drop setzen. Domadder iwwerhëlt Hesper d'Féierung an der Tabell vum F91 Diddeleng.

Nodeems d'Fola e puer Jokeren verspillt huet, haten se haut Déifferdeng zu Gaascht a stoungen ënner Drock. Se hu misse gewannen fir weider un Diddeleng an Hesper drun ze bleiwen. Schonn no 9 Minutten huet de Sinani d'Fola a Féierung bruecht an an der 41. Minutt wart et den Hadji deen op 2:0 erhéije konnt. Och wann se an der lescht e puer mol Féierungen nees aus der Hand ginn hunn, sou war dat géint Déifferdeng net de Fall. No engem Eegegol vum Franzoni an zwee weider Goler vum Hadji konnten se op 5:0 erhéijen.

BGL Ligue - D'Escher Fola iwwerrennt den FC Déifferdeng No 90 Minutte stoung et 5:0

BGL Ligue: Escher Fola - FC Déifferdeng 5:0 (22.5.21) © Val Wagner

Déi Diddelenger dogéint hu sech mat Wooltz méi schwéier gedoen. An der Paus stoung et 0:0 an Diddeleng stoung ënner Drock. Mee och no der Paus konnt sech Diddeleng net vill Golchancen erausspillen a soumat spillen se zu Wooltz just 0:0. Domat loossen se wichteg Punkte leien a mussen dem Swift Hesper déi éischt Plaz iwwerloossen.

Domadder bleift et ganz spannend un der Spëtzt. De Swift Hesper steet elo mat 65 Punkten op der 1. Plaz virun dem F91 Diddeleng (63 Punkten) an der Fola Esch (62).

Spannung gëtt et awer och nach an der Lutte ëm déi 4. Plaz déi d'Qualifikatioun fir d'Conference League bedeit. Hei hu sech béi Ekippen déi a Fro kommen, de Racing a Progrès Nidderkuer, keng bléis ginn a soumat bleift de Racing op der 4. Plaz.