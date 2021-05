Mat enger 2:1-Victoire géint Real Valladolid um leschte Spilldag séchert sech Atlético Madrid no 2014 fir déi 11. kéier de Championstitel.

An der La Liga a Spuenien stoung um Samschdeg de leschte Spilldag um Programm. Atletico Madrid a Real Madrid waren nach déi zwou Ekippen déi fir de Meeschtertitel a Fro koumen. Mee béid Ekippen huet een ugesinn dat et em vill geet a soumat hu sech béid Ekippen schwéier gedoen.

An der 18. Minutt ass Atletico Madrid géint Real Valladolid a Réckstand geroden. Quasi zäitgläich ass awer och Real Madrid géint Villareal a Réckstand geroden. Déi Kinnécklech hunn awer misse gewannen fir iwwerhaapt nach den Atletico kënnen anzefänken. An der zweeter Hallschent konnt Atletico Madrid de Match dann awer nach dréinen duerch Goler vum Correa a Luis Suarez. Mat dëser Victoire hu se dann och guer net méi missen op den aneren Terrain kucken, wou de Real Madrid um Enn mat 2:1 géint Villareal gewënnt, a gewannen no 2014 fir déi 11. kéier de Championstitel an der La Liga.

Mat der 3. a 4. Plaz an domadder fir d'Champions League qualifizéiert hu sech den FC Barcelona an den FC Sevilla. Real San Sebastian a Villareal konnte sech fir d'Europa League qualifizéieren a Villareal fir d'Europa Conference League.

An d'Segunda Divsion falen Huesca, Eibar a Real Valladolid.