Beim Triathlon zu Lissabon kënnt de Stefan Zachäus op déi 47. Plaz a muss domadder weider op seng Qualifikatioun fir Olympia waarden.

De Bob Haller kënnt op déi gutt 22. Plaz an de Gregor Payet gëtt de 44.. Dem Stefan Zachäus bleiwen nach 3 Chancen zu Arzachena an Italien, zu Leeds an England an zu Huatulco a Mexiko fir dës Qualifikatioun nach ze packen.