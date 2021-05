D'Clibb an der BGL Ligue verlaangen e solidaresche finanzielle Bäitrag vun den 3 Veräiner, déi sech fir d'europäesch Couppe qualifizéiert hunn.

An der BGL Ligue gëtt et momentan déck Loft tëscht den éischten Dräi an der Tabell an dem Rescht vun de Veräiner. Déi 13 Clibb fuerdere vum F91 Diddeleng, der Fola Esch an dem Swift Hesper e finanzielle solidaresche Bäitrag. D'Argument fir dës Fuerderung ass, datt d'Saison haaptsächlech fäerdeg gespillt ginn ass, wéinst der Qualifikatioun fir déi international Plazen.

Déi 3 Veräiner sollen awer géint esou e Bäitrag sinn an doduerch koum et e Samschdeg um 29. Spilldag zu enger Protestaktioun an all d'Matcher hu mat engem Retard vun 10 Minutten ugefaangen. Sollt et zu kenger Eenegung kommen, da si fir den nächste Weekend weider Aktioune geplangt, dat huet d'LFL an engem Schreiwes matgedeelt.