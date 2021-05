Déi beschte Placéierung aus Lëtzebuerger Siicht geet un d'Monique Olivier iwwer 400 Meter Crawl, dat mat enger 13. Plaz op der Schwamm-EM.

Déi ganz Lescht Woch iwwer waren 8 Lëtzebuerger Schwëmmer bei der Europameeschterschaft am Schwammen zu Budapest an Asaz. Nieft de méi routinéierte Schwëmmer wéi Stacchiotti an Henx, hu virun allem jonk Nowuess-Athleten op sech opmierksam gemaach. De Réckbléck op d’Europameeschterschaft am Schwamme mam Fränz Schneiders.

Resumé vun der Schwamm-Europameeschterschaft

Um Enn vun der Europameeschterschaft am Schwammen ginn et aus Lëtzebuerger Siicht net manner wéi 6 perséinlech nei Beschtzäiten an 3 national Rekorder ze vermellen.

Fir 3 FLNS-Schwëmmer war et deen éischten Optrëtt op der internationaler Bün. Ee vun den Newcomer aus Lëtzebuerger Siicht ass de Ralph Daleiden. Deen 18 Joer jonke Schwëmmer konnt mam Relais 4 mol 100 Meter Crawl een neie Lëtzebuerger Rekord opstellen, an huet als Schlussschwëmmer dee séiersten Chrono realiséiert.

Beim Eenzel-Depart iwwer 100 Meter Crawl konnt de Ralph Daleiden da mat enger neier perséinlecher Beschtzäit iwwerzeegen.

Den 17 Joer jonken João Carneiro konnt fir ee weideren Highlight suergen, dëst mat sengem éischten nationale Rekord, an dat iwwert 200 Meter Papillon.

Neie Rekord fir de João Carneiro iwwer 200m Papillon

Fir de Raphaël Stacchiotti war d'Participatioun un der Europameeschterschaft eng Tëschenetapp a Richtung Olympesch Summer Spiller zu Tokio. Iwwer 200 Meter 4 nages konnt de Stacchiotti net ganz u seng Erwaardungen erukommen. Dem Schwëmmer no waren e puer individuell Feeler an eng ratéiert Wend d’Erklärung fir seng Zäit.

Mat 3 perséinleche Beschtzäiten an 2 nationale Rekorder konnt de Max Mannes des EM ofschléissen.

Max Mannes: Ech sinn immens zefridden iwwer meng éischt Europameeschterschaft am 50 Meter Baseng. Um 50 Meter Réck hunn ech den nationale Rekord ëm 2 Honnertstel verpasst. Doriwwer war ech e bësse rosen a genervt. Op der anerer Säit hunn ech mäi Chrono ëm 30 Honnertstel verbessert, doriwwer sinn ech frou. Iwwer 100 Meter Réck, menger Paradedisziplin, hat ech mir virgeholl ënnert 56 Sekonnen ze schwammen, dat war mäin Zil, och wann ech mir de Chrono net elo schonn erwaart hat, sinn ech natierlech ganz zefridden mat dëser Performance.

Max Mannes verbessert säin eegene Lëtzebuerger Rekord iwwer 100m Réck

Déi grouss Delegatioun vun der FLNS bei dëser EM huet och de Max Mannes appreciéiert.



Max Mannes: Mir haten eng enorme grouss Ekipp. Och wa mir nëmmen 2 Deeg alleguer als Ekipp zesumme waren, well duerno verschidde Schwëmmer schonn ofgereest sinn. D'Stëmmung war ganz gutt. Och 2 Trainer an den techneschen Direkter mat dobäi ze hunn, war och positiv.

Fir de Julien Henx, deen iwwer 50 Meter Crawl a Papillon un den Depart gaangen ass, war et déi éischte Competitioun no enger duebeler Covid-Infektioun. Den Trainingsréckstand huet de Sprinter gespuert, deemno konnt de Julien Henx net ganz u seng Chronoen eru schwammen.

De Pit Brandenburger verbessert seng 4 Joer al Beschtzäit iwwert 100 Meter Crawl.

Neie Rekord vun de Lëtzebuerger Schwëmmer an der Staffel

Dammen

Bei den Damme bleift d’Julie Meynen iwwer 100 Meter Crawl ronn 1 Sekonn iwwert hirer perséinlecher Beschtzäit a realiséiert um Enn déi 25. Plaz.

D’Monique Olivier confirméiert hir Leeschtung iwwert 200 Meter Crawl mat enger neier Saison-Beschtleeschtung. Iwwer 400 Meter Crawl realiséiert d’Monique Olivier déi 13. Plaz am Schlussklassement an domadder déi beschte Placéierung aus Lëtzebuerger Siicht bei dëser EM.

13. Plaz fir d'Monique Olivier iwwer 400 Meter Crawl