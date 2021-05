De Lëtzebuerger huet mat enger Toppleeschtung vun 21,71 Meter der Konkurrenz beim internationale Meeting an Däitschland keng Chance gelooss.

De Bob Bertemes huet e Sonndeg beim Liichtathletik-Meeting zu Rehlingen an Däitschland d'Kompetitioun am Bommstoussen dominéiert. No e puer duerchwuessene Resultater an de leschte Méint huet de Lëtzebuerger d'Bomm 21,71 Meter wäit gestouss a sech d'Victoire souverän geséchert. Den Andrei Toader aus Rumänien ass mat enger Wäit vun 20,51 Meter op déi zweete Plaz komm.

Dem Bob Bertemes säin eegene Lëtzebuerger Rekord am Bommstousse läit bei 22,22 Meter.

Och de Charel Grethen war zu Rehlingen um Depart. De Lëtzebuerger ass iwwer 1500 Meter e Chrono vun 3'37''03 gelaf an huet sech als Zweete placéiert. Den 28 Joer ale Sportler ass domadder nëmmen 28 Honnertstel iwwert sengem Lëtzebuerger Rekord bliwwen, deen hien d'lescht Woch eréischt opgestallt hat.

D'Noémie Pleimling ass am Speerwerfe mat 51,49 Meter op déi 7. Plaz komm.