No enger laanger Paus hat de Steve Nothum um Päischtweekend direkt e gudde Start an déi international Kompetitiounssaison.

Beim World Para Shooting Grand Prix (Green Cup Italy) an Italien ass hien op der gudder 4. Plaz gelant, dat hannert deenen zwee Italiener Mirko Cafaggi (ITA) a Francesco Nespeca (ITA) an dem Tschech Tomas Damek.

© Luxembourg Paralympic Committee

Schreiwes vum Luxembourg Paralympic Committee

Steve Nothum erreicht einen starken 4. Platz beim World Para Shooting Grand Prix Italien

Luxemburg, 24.05.2021 – nach langer Wettkampfpause startete Steve Nothum am Pfingstwochenende in die internationale Wettkampfsaison. In Begleitung von FLTAS Co-Nationaltrainer Pit Ury und FLTAS Sportschütze Marc Miny belegte Steve Nothum im italienischen Massa Martana beim World Para Shooting Grand Prix (Green Cup Italy) einen starken 4. Platz.

Der Wettkampf auf der Shooting Range Umbria Verde fand wie gewohnt über zwei Tage statt. Am ersten Wettkampftag konnte Steve Nothum noch nicht ganz an seine sehr guten Trainingsresultate aus der Vorwoche anknüpfen. Mit 43 Treffern aus drei Serien war das Ziel der Finalteilnahme nur noch mit sehr guten Resultaten am zweiten Wettkampftag zu erreichen.

Der zweite Wettkampftag verlief dann deutlich besser, sodass sich Steve Nothum für das Finale qualifizieren konnte und letztlich einen starken 4. Platz hinter den beiden Italienern, Mirko Cafaggi (ITA), Silbermedaillengewinner der Weltmeisterschaften 2019, Francesco Nespeca (ITA) und dem Tschechen Tomas Damek erreichen konnte.

Für Steve Nothum heißt es nun, die gute Form weiter aufrecht zu erhalten, um insbesondere zu den Weltmeisterschaften, die in diesem Jahr im italienischen Lonato vom 24. – 26. September stattfinden, wieder in Top-Form antreten zu können.