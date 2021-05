Op de Paralympics zu Tokio zielt den Tom Habscheid zum erweiderte Krees vun deenen Athleten, déi a Fro komme fir eng olympesch Medail.

Duerch eng Blessure um Knéi an déi Corona-bedéngte laang Kompetitiounspaus ass hien den Ament awer nach net do, wou hie gäre wier. Bis elo ass de Bommstousser bei engem Meeting zu Diddeleng an engem Word Cup an der Schwäiz ugetrueden.

Den Tom Habscheid

"Kompetitiounserfarung, déi war gläich null. An och de Kompetitiounsfeeling. Du mäin éischte World Cup an der Schwäiz ass de Feeling schonns bësse méi opkomm. Duerch déi laang Zäit war et awer schwéier, eranzekommen. Meng Resultater schwätzen den Ament fir sech. Ech sinn nach ee Meter vu menger beschter Performance ewech. Dat kënnt awer lues a lues elo zeréck."

Virun de Paralympics zu Tokio am August stinn den nächste Mount d'Europameeschterschaften a Polen fir den Tom Habscheid um Programm.