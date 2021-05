E Mëttwoch vun 20 Auer u kënnt Dir d'Partie tëscht Diddeleng a Walfer am Livestream an der RTL Sport Live Arena suivéieren.

Am Basket ass haut den éischte Match vun der Finall vum Championnat bei den Dammen. Diddeleng spillt doheem géint Walfer. A priori stinn d´Chancë fir d'Damme vum T71 net schlecht.

Virschau op d'Finall am Dammebasket / Reportage Rich Simon

De Wee vun deenen Diddelenger, fir an d'Finall vum Basket-Championnat ze kommen, war à priori méi einfach, wéi dee vun deenenWalfer Dammen. An den Halleffinallen huet Steesel nämlech nom éischte Match, wéinst ze ville Coronafäll, musse Forfait erklären an déi Diddelenger sinn an d'Finall komm. Ob déi speziell Situatioun hätt d'Catherine Mreches vun Diddeleng awer gäre verzicht.

"Steesel hat et virun allem net einfach. Do gëtt et engem nees bewosst, dass de Covid schnell zouschloe kann. Et hätt eis genau esou kéinte geschéien. Esou een Ofschloss vun der Saison wënscht ee kengem. Als Ekipp hätte mir den zweete Match gäre gespillt. D'Gesondheet geet awer vir an dofir wënsche mir deene Steeseler eng gutt Besserung a vill Courage."

Et ass schonns eng Zäit hier, dass déi Diddelenger elo kee Match méi gespillt hunn. Dat muss net vu Virdeel sinn.

"Dat ass natierlech net optimal. Zemools an esou enger wichteger Phas wéi elo. Et ass awer absolut kee Grond do, fir de Fokus ze verléieren. Mir si motivéiert a prett, fir an déi Finall ze goen. Mir hunn déi Zäit trotz allem awer genotzt, fir a Form ze bleiwen. Mir hunn och probéiert, den Training kompetitiv ze halen, fir dass de Rhythmus net verluer geet.

Déi Walfer Dammen hunn an den 3 Matcher vun den Halleffinalle gewisen, dass si mental ganz staark sinn. D'Catherine Mreches ass sech och komplett bewosst, dass een d'Résidence net däerf ënnerschätzen.

"Ech denken, eng Ekipp wéi Walfer ass net einfach ze schloen. Mir musse mat méi Asaz a Kampfgeescht spillen. Mir sollen optimistesch an de Match eragoen. Am Hannerkapp wësse mir, datt ee si net ënnerschätze soll. Mir kucken, dat Bescht doraus ze maachen, an da kucke mir wéi et weider geet."

