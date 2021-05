Déi Escher hunn am Nodrosmatch vum 22. Spilldag Wolz mat 5:0 geklappt.

Ee Spilldag viru Schluss steet d'Fola nees un der Spëtzt vun der Tabell an der BGL Ligue. Déi Escher hunn e Mëttwoch den Owend den Nodrosmatch vum 22. Spilldag kloer mat 5:0 géint Wolz gewonnen.

Domadder bleift et am nationale Futtballchampionnat weider ganz spannend. Virum leschte Spilldag e Sonndeg steet d'Fola punktgläich mat Hesper un der Spëtzt. Déi Escher hunn awer dat bessert Golverhältnis. Diddeleng huet als Drëtte mat 63 Punkten och nach Chancen op de Championstitel.

Virun der Partie gouf de Billy Bernard fir säin 200. Match op héchstem Niveau geéiert. Hie verléisst no 26 Joer den Escher Veräin.

Wann et fir d'Lokalekipp een decisive Match war, dann ass et fir déi Wëlzer haaptsächlech ëm d'Éier gaangen.

Den Escher Trainer Sebastien Grandjean hat just ee Changement virgeholl no der däitlecher 5:0-Victoire um Sonndeg géint Déifferdeng. De Bruno Freire war nämlech bei der Fola gespaart.

D'Doyenne vum Lëtzebuerger Futtball huet um Gaalgebierg vun Ufank un Drock gemaach a war no 6 Minutte mam Idir Boutrif geféierlech. D'Fola hat dono e bësse Problemer geféierlech, ze sinn, a war hannen e wéineg onsécher.

De Gol vum Idir Boutrif no engem flotte Service vum Dejvid Sinani huet den Escher enorm gutt gedoen no 24 Minutten.

D'Lokalekipp huet Selbstvertraue getankt a war weider geféierlech an och no 30 Minutten effikass mam Zachary Hadji. Dat war dem Hadji säin 33. Gol vun der Saison.

No engem Feeler op de Jules Diallo gouf en 11-Meter fir d'Fola gepaff. Den Dejvid Sinani huet no 41 Minutten den 3:0 geschoss. Dat war d'Resultat an der Paus viru ronn 500 Spectateuren.

An der 48. Minutt huet sech den Escher Buteur Hadji blesséiert, wat fir de leschte Rendez-vous vun der Saison kéint e Problem sinn. Dat huet d'Lokalekipp awer net an hirem Elan gebremst - am Géigendeel, an de Minutte 56 a 57 hunn Diallo a Sinani de 4:0 respektiv de 5:0 markéiert.

Nieft dem Realismus hunn déi Escher phaseweis ganz flotten Offensivfuttball gewisen. Déi Wëlzer, déi déi lescht Woche ganz vill Matcher gespillt hunn, haten net vill dogéint ze setzen.

Fir d'Fola ass d'5:0-Victoire e wichteg Schratt a Richtung Titel. E Sonndeg muss awer nach am Escher Derby gewonne ginn, wat alles anescht ass wéi evident.