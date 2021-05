No Waasland Beveren, dem FC Metz, SC Paderborn an dem Standard vu Léck spillt de Lëtzebuerger vun nächster Saison un an der éischter hollännescher Liga.

Den 28-järege Spiller ënnerschreift ee Kontrakt vun zwee Joer. Nom Lénksverdeedeger Mica Pinto gëtt elo och déi riets Säit vun der Defense vu Sparta vun engem Lëtzebuerger besat. Sparta Rotterdam huet dës Saison op der Plaz 8 an der Eredivisie ofgeschloss. De Kapitän vun der Nationalekipp huet säi Kontrakt zu Léck net verlängert a wiesselt, ouni datt eng Transfertzomm huet misse bezuelt ginn.