E Samschdeg vun 19 Auer u kënnt Dir d'Partie tëscht Diddeleng a Walfer am Livestream an der RTL Sport Live Arena suivéieren.

Am Basket kann e Samschdeg den Owend d'Decisioun ëm den Titel am Dammebasket-Championnat falen. Walfer hat déi éischt Partie an der Best-of-three-Serie gewonnen. Bei enger weiderer Victoire vun der Résidence wär d'Decisioun gefall.

