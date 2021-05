De Stefan Zachäus huet trotz der 31. Plaz weiderhin d'Chance, fir sech nach fir d'Olympesch Spiller ze qualifizéieren.

E Samschdeg ware mam Bob Haller an dem Stefan Zachäus zwee Lëtzebuerger beim Triathlon-Weltcup zu Arzachena an Italien um Depart. Op en Neits konnt sech den Haller als beschte Lëtzebuerger klasséieren. Hien ass als 23. ukomm. Fir den Zachäus war et dogéint eng weider Enttäuschung. Hien ass net iwwert déi 31. Plaz erauskomm an huet esou op en Neits keng Punkte fir d'Olympia-Qualifiktioun konnte sammelen.

Fir de Stefan Zachäus waren déi lescht Courssen net zefridde stellend, ma nach huet de Lëtzebuerger Chancen, fir sech fir d'Olympesch Spiller zu Tokio ze qualifizéieren. Fir den Ticket ze léise bleiwen him elo nach zwou Courssen. Déi nächst ass de 6. Juni zu Leeds an England.

Gewonne gouf d'Course e Samschdeg iwwerdeems vum Jonathan Brownlee. D'Plazen 2 an 3 ware fir den Adrien Briffod an de Mario Mola.

Schreiwes vun der FLTRI

World Cup Triathlon Arzachena, Italie, le 29 mai 2021

Ce samedi se déroulait une manche de World Cup de triathlon à Arzachena en Italie. La course était un format distance

Sprint (750m de natation, 20km de vélo et 5km en course à pied). Cette étape était l’une des plus difficile cette saison

en raison de son dénivelé très important en vélo et en course à pied.

Bob HALLER et Stefan ZACHAEUS étaient au départ pour le Luxembourg.

Bob HALLER se classe à une bonne 23ème place et Stefan ZACHAEUS 31ème.

La partie natation s’est très bien déroulée pour les deux représentants luxembourgeois qui sortent de l’eau à

seulement quelques secondes la tête de course.

Bob Haller réussissait alors à intégrer le premier groupe de vélo composé d’une vingtaine de triathlètes. Stefan

ZACHAEUS, pourtant sorti de l’eau à peine quelques secondes derrière son compatriote se trouvait relégué dans le

second groupe qui se retrouvait rapidement à une vingtaine de secondes des premiers.

Ils garderont ces places et écarts jusqu’à la seconde transition.

En course à pied, Bob HALLER réussissait même à accentuer encore un peu son écart sur son compatriote.

La course était remportée par Jonathan BROWNLEE (GBR) suivi par Adrien BRIFFOD (SUI) et Mario MOLA (ESP)

C’était encore une course d’un niveau global très relevé et très dense à laquelle prenaient part les deux

Luxembourgeois. Faute de compétition ces derniers mois, les World Cups affichent dorénavant des niveaux proches

des World Series.

Bob HALLER effectue un bon résultat mais affiche sa déception dès l’arrivée. Il a en effet été victime dès le début du

vélo de douleurs gastriques, a priori dues à son dernier repas mal digéré. Content de réaliser une natation digne des

grands jours, il aurait pu encore mieux faire sur les deux autres disciplines.

Stefan ZACHAEUS quant à lui affiche encore une grande déception à l’arrivée. Sa performance du jour ne lui permet

pas de marquer de nouveaux points au classement Olympique. Il maintien tout de même une place théorique pour le

Luxembourg aux JO de Tokyo mais sans réussir à la consolider officiellement. Lui habituellement très performant sur

ce genre de parcours très dur en vélo, marque quelques signes de mieux par rapport aux précédentes compétitions

des deux dernières semaines, mais est encore loin de pouvoir se battre avec les meilleurs.

Le classement Olympique reste donc inchangé. Le Luxembourg est théoriquement toujours en possession d’une place

pour les JO de Tokyo. Mais tout peut encore changer lors des deux dernières compétitions à venir au cours des deux

prochaines semaines. En effet, les concurrents directs au dossard Olympique pour l’instant en possession du

Luxembourg sont tout proches et peuvent faire inverser la tendance.

Depuis la reprise de la qualification Olympique début mai, on peut tout de même se féliciter du retour au plus haut

niveau de Bob HALLER. Sur les trois épreuves s’étant déroulées jusqu’alors il aura non seulement montré qu’il était le

luxembourgeois le plus performant en ce moment, mais aussi qu’il faudra compter avec lui lors de la décision de

l’attribution de l’éventuel dossard Olympique luxembourgeois.

La prochaine compétition comptant pour le classement Olympique se déroulera dans une semaine le 6 juin à Leeds en

Angleterre. Il s’agira d’une étape de World Triathlon Series sur format standard (1500m de natation, 40km de vélo et

10km en course à pied). La période de qualification touchant à sa fin et au vu des difficultés rencontrées par Stefan

ZACHAEUS pour sécuriser le dossard Olympique du Luxembourg, nous réfléchissons actuellement à mettre en place

une stratégie d’équipe sur cette épreuve. Bob HALLER sacrifiant sa performance personnelle sur cette course pour

aider au maximum Stefan ZACHAEUS dans sa quête des quelques points manquants.

Lien vers les résultats :

https://triathlon.org/results/result/2021_arzachena_triathlon_world_cup/452708

Coupe d’Afrique de Yasmine Hammamet en Tunisie

Oliver GORGES participait de son coté à une coupe d’Afrique sur format Sprint en Tunisie. Suite à une chute lors de la

partie cycliste il a été contraint à l’abandon.