Si huet déi Decisioun e Méindeg matgedeelt, nodeems d'Organisateure vum Grand Slam Tournoi der Nummer 2 am WTA-Ranking gedreet haten, se raus ze puchen.

D'Naomi Osaka hat decidéiert, no hire Matcher net méi virun d'Press ze trieden - déi Pressekonferenze wieren eng grouss Belaaschtung fir hir mental Gesondheet. Dat huet den Organisateuren awer guer net gefall. E Sonndeg scho krut si eng Strof vun 15'000 Dollar, well si no hirer Victoire am éischten Tour net virun d'Press getrueden ass. Déi 23-Joer-al Tennisspillerin huet hir Decisioun e Méindeg an de sozialen Netzwierker annoncéiert a gesot, si géing un Depressioune leiden zanter si hiren éischte Grand-Slam-Tournoi 2018 gewonnen huet.