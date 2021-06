La Nuit du sport, un évènement incontournable dans le domaine du sport-loisir revient le 5 juin 2021 avec sa 12e édition. Après une édition annulée en 2020 - crise sanitaire oblige - l’édition 2021 a été planifiée et mise en œuvre dans une optique d’optimisme et s’annonce dorénavant sportive et variée. L’initiative a été lancée pour la première fois en 2009 par le Service national de la jeunesse (SNJ) et le ministère des Sports (MSP) dans le cadre du plan d’action national «Gesond Iessen, Méi Beweegen» (GIMB). Lors de ce rendez-vous annuel, les communes mobilisent clubs sportifs, commissions des sports, maisons de jeunes et autres associations et structures pour proposer des activités sportives et originales autour de la découverte sportive et du mouvement. Au total 19 communes et autres organisateurs se sont inscrits pour organiser le 5 juin 2021 une soirée inédite autour de la découverte de pratiques sportives sous le slogan «Maach mat a probéier aus!». Du nord au sud, de l’ouest à l’est, le visiteur pourra découvrir un programme sportif dans les localités suivantes: Bettembourg, Bissen, Clervaux, Contern, Feulen, Kayl, Kopstal, Leudelange, Lultzhausen, Luxembourg, Manternach, Mondorf-les-Bains, Pétange, Roeser, Sandweiler, Schengen, Schieren, Schifflange et Schuttrange. Même si le côté festif de l’évènement doit attendre une prochaine édition, des découvertes inoubliables attendent le visiteur cette année: Aikido, Beachvolleyball, Canoë-Kayak, Darts, Escalade, Kan Jam, Kick-Boxing, Nordic Walking, Parkour, Teqball, Zumba ne sont que quelques exemples des activités sportives que le visiteur peut découvrir à cette occasion. Variété et originalité sont au rendez-vous! Informations détaillées, l’intégralité des programmes d’activités et modalités d’inscriptions peuvent être consultées sur le site web officiel: www.nuitdusport.lu